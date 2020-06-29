Беглов рассказал о спаде эпидемии в Петербурге

Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью остается непростой, пик эпидемии благополучно пройден.

В настоящее время проходит голосование по поправкам к Конституции. К счастью, к моменту начала голосования, эпидемиологическая ситуация в Северной столице начала налаживаться. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России».

Ограничительные меры постепенно ослабляются. Граждане вновь могут посещать парки и летние кафе. Это связано с тем, что, наконец-то, стало фиксироваться больше случаев выздоровления, чем случаев заболевания. Если количество пациентов с подтвержденным COVID-19 в апреле увеличивалось в два раза каждые 5 дней, то сейчас этот показатель удваивается лишь каждые 30 дней. Уменьшается количество тяжелых больных. Количество граждан, попадающих с вирусом в больницу, аналогично падает с каждым днем.

Стоит отметить, что все решения по снятию ограничений, принимаются исключительно после переговоров с Роспотребнадзором. Город надеется избежать второй волны коронавируса. Если же она и будет, к ней будут полностью подготовлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявлено 219 случаев коронавируса.