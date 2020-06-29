Стало известно, почему тесты не всегда способны выявить коронавирус

Стало известно, почему тесты не всегда способны выявить коронавирус
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

Качественная диагностика заболевания зависит от сбора биоматериала.

Если же работник медицинского учреждения совершит неправильный забор материала, с большой долей вероятности, результат теста будет недостоверным.

О данных проблемах в диагностировании патогена рассказал руководитель вирусологического центра больницы №40 Олег Глотов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Глотов рассказал, что 90% проблем с постановкой диагноза в рамках тестирования, происходят из-за неверного забора материала. К примеру, мазок из носоглотки: для диагностики необходимо взять биоматериал с глубины в 10 см. Некоторые же погружают палочку с ватным тампоном лишь на 1 см. Отсюда и неверные результаты.

Именно из-за этого специалисты просят граждан не приобретать анализы на COVID-19 и антитела для самостоятельной диагностики. Взять пробу самостоятельно очень сложно. В случае неправильных действий, тест будет не будет отражать реальной картины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев просят не тестироваться на коронавирус самостоятельно.

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