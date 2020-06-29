Петербуржцев просят не тестироваться на коронавирус самостоятельно

В последнее время многие интернет-аптеки начали продажу тестов на выявление коронавируса или же антител к нему. Только прибегать к домашним исследованиям все же не стоит.

Все дело в том, что биоматериал, с помощью которого выявляется патоген или же антитела, необходимо собирать правильно. В случае незначительной ошибки в заборе, результат может оказаться неточным. Даже специалисты в медицинских учреждениях порой могут делать ошибки в проведении анализов. Об этом рассказал главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению, доктор медицинских наук Андрей Иванов в эфире передачи «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Доктор предостерег петербуржцев от покупки подобных тестов. Ведь вирус является новым, и порой даже работники медицинских учреждений неправильно делают анализы. Поэтому, вероятность того, что граждане без образования, могут точно сделать анализ на дому, минимальна.

Согласно статистике, 90% всех проблем, связанных с диагностикой связаны именно с тем, что проба на анализ была взята неверно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 11 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус.