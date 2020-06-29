Почти 11 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 10 тыс. 975 человек. Об этом сообщает городская администрация в понедельник, 29 июня.

Под наблюдение медиков в городе остаются 2 тыс. 350 человек. Из них 103 размещены в обсерваторе, 1 тыс. 150 находятся на самоизоляции, 1 тыс. 97 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 326 звонков по номеру 122. Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 147 обращений, скорая помощь — 72, полиция — 20.

О прибытии из другой страны сообщили 42 человека.

Заявки на помощь волонтеров за сутки оставили 26 раз. С начала пандемии добровольцы выполнили 21 тыс. 62 заявки. Помощь горожанам оказывают более трех тысяч аккредитованных волонтеров. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире достигло 10 млн. Скончались с начала пандемии около 500 тыс. человек.