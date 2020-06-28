В мире коронавирусом заболели более 10 млн человек

Умерли от инфекции почти полмиллиона пациентов.
Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем сообщают данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. Количество зараженных коронавирусом во всем мире достигло отметки в 10 миллионов. Из них скончались почти полмиллиона человек. Первое место по числу заболевших занимает США, на втором месте оказалась Бразилия, а Россия замыкает тройку лидеров рейтинга.
Напоминаем, что в нашей стране зафиксировано более 634 тысяч случаев заражения, умерли 9 тысяч человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин высказался о теории заговора о происхождении коронавируса. Он отметил, что со всеми конспирологическими теориями должны разбираться специалисты. Однако сейчас страна должна понять суть действительности и научиться защищать население от подобных угроз.