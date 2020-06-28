Путин высказался о теории заговора о происхождении коронавируса

Российский лидер Владимир Путин призвал бороться с коронавирусом эффективными методами, а не «рассусоливать» о его происхождении.

Глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в текущей ситуации с коронавирусной пандемией необходимо противодействовать вирусу, а не строить теории заговора о том, как и откуда он взялся.

«Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — заявил Владимир Владимирович.

Путин отметил, что со всеми конспирологическими теориями должны разбираться специалисты. Однако сейчас страна должна понять суть действительности и научиться защищать население от подобных угроз.

Он добавил, что нет никаких оснований полагать, что кто-то «специально что-то вбросил».

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