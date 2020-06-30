Между Петербургом и Финляндией появится новая дорога

Новая автомобильная дорога будет построена к МАПП "Брусничное", что на границе с Финляндией. Фото: spbtrd.ru

Новая автомобильная дорога будет построена к МАПП "Брусничное", что на границе с Финляндией. Фото: spbtrd.ru

Новая автомобильная дорога будет построена к МАПП «Брусничное» в обход Сайменского канала.

Об этом сообщает пресс-служба региональной дирекции по развитию транспортных систем. Новая дорога до МАПП «Брусничное» заменит трассу, построенную 60 лет назад для обслуживания Сайменского канала.

Предполагается, что строительство дороги до границы Финляндии сократить количество дорожных аварий в Ленинградской области, улучшит условия пассажирских и грузовых перевозок между 47 регионом и Суоми, а также усилит конкурентоспособность транспортного потенциала региона.

Около 80% от стоимости проекта привлечет выигранный дирекцией грант, а 20% профинансирует российский Минтранс и правительство Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские поезда могут начать ходить за границу в 2020 году.