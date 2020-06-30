Российские поезда могут начать ходить за границу в 2020 году

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может возобновиться до конца этого года, сообщили в Минтрансе.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что сейчас представители ведомства обсуждают возможность возобновления ж/д сообщения с Финляндией. По его словам, он отправил своему финскому коллеге нормативы, утвержденные российским ведомством совместно с Роспотребнадзором, сообщает ТАСС.

Дитрих отметил, что в финском Минтрансе пообещали изучить данные нормативы и оценить их удобность. После этого власти Суоми поделятся с Россией своими предложениями.

Напомним, что Россия полностью прекратила курсирование международных пассажирских поездов еще в марте из-за коронавирусной пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росавиация предложила план по восстановлению международного авиасообщения.