Российские поезда могут начать ходить за границу в 2020 году

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может возобновиться до конца этого года, сообщили в Минтрансе.
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что сейчас представители ведомства обсуждают возможность возобновления ж/д сообщения с Финляндией. По его словам, он отправил своему финскому коллеге нормативы, утвержденные российским ведомством совместно с Роспотребнадзором, сообщает ТАСС.
Дитрих отметил, что в финском Минтрансе пообещали изучить данные нормативы и оценить их удобность. После этого власти Суоми поделятся с Россией своими предложениями.
Напомним, что Россия полностью прекратила курсирование международных пассажирских поездов еще в марте из-за коронавирусной пандемии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росавиация предложила план по восстановлению международного авиасообщения.