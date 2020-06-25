Росавиация предложила план по восстановлению международного авиасообщения

Руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил план постепенного восстановления международного авиасообщения. Для начала стоит возобновить рейсы в страны СНГ.
Письмо с инициативой было направлено в Роспотребнадзор, а также вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Эти данные появились в распоряжении издания «Коммерсантъ», однако в ведомстве официальных комментариев по поводу обращения Нерадько не давали.
В секретариате Татьяны Голиковой подчеркнули, что Росавиация совместно с МИД и Роспотребнадзором ведет активную работу по проекту возобновления авиасообщения, однако итогов проработки этого вопроса также не озвучили. Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой с 27 марта российские авиалинии совершают лишь вывозные международные рейсы.
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