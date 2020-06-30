Стало известно, какой препарат для лечения COVID-19 бесполезен

Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир не оказывает положительного действия на пациентов, болеющих коронавирусом. Фото: pixabay.com

Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир не оказывает положительного действия на пациентов, болеющих коронавирусом. Фото: pixabay.com

Британские ученые выявили еще один метод лечения, который не показал эффективности при лечении коронавирусной инфекции.

Руководители британского клинического исследования RECOVERY утверждают, что комбинация препаратов лопинавир и ритонавир не оказывает положительного действия на пациентов, болеющих коронавирусом.

Во время исследования они сопоставили данные 1,5 тыс. больных, принимающих эти препараты, с данными 3,3 тыс. пациентов из контрольной группы. Стоит отметить, что ученые не анализировали данные пациентов, которые находились на искусственной вентиляции легких.

Научная работа проводилась еще с марта. В рамках исследования ученые изучают эффективность дексаметазона в малых дозах, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, а также препарата гидроксихлорохин, который лечит малярию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса.