Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Оно может оказаться опасным при лечении легких форм или профилактике заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем пишут РИА Новости. Директор институт пульмонологии при больнице Ассута Даниэль Старобин рассказал, что «прорывное» лекарство в первую очередь тестируют на тяжелых больных и оно показывает свою эффективности. Это не значит, что препарат будет также подходить для помощи пациентам, болеющим в легкой форме. Он считает, что лекарство не подойдет для них, а также для профилактики. Причина в действии стероидов, которые угнетают иммунную систему. В итоге легкий пациент может получить тяжелую форму заболевания. Старобин подчеркнул, что те, кому назначили стероиды, должны принимать их, как положено.

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