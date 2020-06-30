В «Аэрофлоте» объяснили гигантские очереди в офис на Рубинштейна

Для обмена билета на ваучер клиенту необходимо предоставить номер неиспользованного билета, личные данные, номер телефона и адрес электронной почты. Фото: pixabay.com

Для обмена билета на ваучер клиенту необходимо предоставить номер неиспользованного билета, личные данные, номер телефона и адрес электронной почты. Фото: pixabay.com

В понедельник, 29 июня, жители Петербурга заметили огромную очередь в офис национального перевозчика «Аэрофлот», расположенный на улице Рубинштейна. В авиакомпании объяснили причину скопления людей.

Оказалось, что клиенты собирались получить ваучеры взамен отмененных из-за пандемии рейсов «Аэрофлота». Однако, объясняют в пресс-службе компании, посещать офисы продаж совсем необязательно. Еще с 3 июня перевозчик внедрил систему для оформления электронного ваучера, так как услуга оказалась весьма популярной.

На данный момент, пишет РБК, «Аэрофлот» обработал свыше 180 тысяч заявок. Отметим, что ваучеры выдаются отдельно каждому пассажиру и возмещают не только авиабилет, но и дополнительные услуги. Обменять неиспользованный билет на ваучер можно до конца 2020 года. Ваучеры действуют в течение трех лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» уличили в перевозке пассажиров за границу во время закрытого авиасообщения между странами.