Онищенко заявил, что второй волны коронавируса ждать не стоит

"На сегодняшнее утро в мире зарегистрировано около 10,3 млн случаев заболевания, что для воздушно-капельного механизма передачи - ничего, только в России средний подъем заболеваемости гриппом дает 6-7 млн заболевших", - отметил Онищенко. Фото: kremlin.ru

"На сегодняшнее утро в мире зарегистрировано около 10,3 млн случаев заболевания, что для воздушно-капельного механизма передачи - ничего, только в России средний подъем заболеваемости гриппом дает 6-7 млн заболевших", - отметил Онищенко. Фото: kremlin.ru

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что второй волны коронавирусной инфекции нового типа можно не ждать ни в России, ни в мире.

По словам чиновника, COVID-19 практически не мутирует, что обнадеживает ученых, поскольку, в таком случае, удастся предотвратить новые вспышки заболеваемости, благодаря разработке лекарственных препаратов. Специалист напомнил, что предшественники SARS-CoV-2, такие, как SARS и MERS, в отличие от сезонного гриппа, также имели минимальные мутации.

Онищенко считает, что отдельные случаи роста заболеваемости могут выявляться осенью, однако новой пандемии ждать не стоит, пишет «Интерфакс». Отметим, что на сегодняшний день в мире свыше 10 миллионов зараженных коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как вернуть организм в форму после долгих месяцев самоизоляции.