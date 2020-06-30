Россиянам рассказали, как восстановить организм после самоизоляции

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, как после изоляции, длившейся несколько месяцев, восстановить гормональный фон и обмен веществ.
Специалист отметила, что первоочередную важность имеют физические нагрузки, поскольку отсутствие активности неизбежно ведет к лишнему весу и преждевременному старению. Медик порекомендовала завести собаку, чтобы иметь мотивацию для прогулок два раза в день.
Кроме того, необходимо сдать анализы для определения уровня метаболизма, в них входят исследования крови на глюкозу, инсулин, холестерин. Помимо прочего, стоит серьезно поработать со сном — наиболее благоприятным временем для того, чтобы отправляться спать, считается 23:00 и раньше. В противном случае, можно заработать гормональный дисбаланс.
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