Россиянам рассказали, как восстановить организм после самоизоляции

"Люди, ложащиеся спать после полуночи, имеют в среднем намного больше жировой ткани, чем засыпающие до 23.00. К тому же мы нарушаем баланс нескольких очень важных гормонов, в том числе кортизола — дирижера всей нашей гормональной системы", — предупредила врач. Фото: pixabay.com

"Люди, ложащиеся спать после полуночи, имеют в среднем намного больше жировой ткани, чем засыпающие до 23.00. К тому же мы нарушаем баланс нескольких очень важных гормонов, в том числе кортизола — дирижера всей нашей гормональной системы", — предупредила врач. Фото: pixabay.com

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, как после изоляции, длившейся несколько месяцев, восстановить гормональный фон и обмен веществ.

Специалист отметила, что первоочередную важность имеют физические нагрузки, поскольку отсутствие активности неизбежно ведет к лишнему весу и преждевременному старению. Медик порекомендовала завести собаку, чтобы иметь мотивацию для прогулок два раза в день.

Кроме того, необходимо сдать анализы для определения уровня метаболизма, в них входят исследования крови на глюкозу, инсулин, холестерин. Помимо прочего, стоит серьезно поработать со сном — наиболее благоприятным временем для того, чтобы отправляться спать, считается 23:00 и раньше. В противном случае, можно заработать гормональный дисбаланс.

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