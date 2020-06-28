Врач рассказал, чем опасна жара для здоровья

Врач рассказал, чем опасна жара для здоровья
Стоит не забывать об опасности солнца. Фото: Pixabay

Он отметил, что в первую очередь за себя переживать нужно людям с болезнями сердца и сосудов.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем сообщает РБК. Врач-ангионевролог Евгений Широков рассказал, чем может быть опасна жара для здоровья. Во-первых, организм активно теряет жидкость, что может привести к дополнительной нагрузке на сердце. В связи с этим случаются инсульты, инфаркты, гипертонические кризисы.

Также из-за ожогов от солнца может повыситься риск развития тромбов. Людям с серьезными заболеваниями нельзя забывать о солнцезащитных кремах. Ни в коем случае не стоит отказываться от назначенным врачом лекарств, чтобы не попасть в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач оценил риски заражения коронавирусом на пляже. Купаться следует, соблюдая меры предосторожности.

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