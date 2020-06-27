Врач оценил риски заражения коронавирусом на пляже

Врач оценил риски заражения коронавирусом на пляже
В этом году на пляжах Петербурга можно только загорать. Фото: pixabay.com

Купаться следует, соблюдая меры предосторожности.

Какие риски могут быть у пляжного отдыха, рассказал врач Антон Эльстер. Именно он занимался лечением первого пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией в Крыму. Его слова приводит «Парламентская газета».

По мнению медика, если один человека плюнет или чихнет в воду, а другой зайдет в нее и нырнет, то, естественно, заражение возможно. Вирус попадет в организм вместе с водой через нос или горло. Поэтому, при купании лучше не нырять и не глотать морскую воду.

Любителям позагорать тоже нужно быть начеку. При выборе места на пляже, лучше соблюдать социальную дистанцию. Что касается масок, их рекомендуется носить в транспортных средствах, в местах большого скопления людей и магазинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 224 человека.

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