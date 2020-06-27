В Петербурге коронавирус подхватили еще 224 человека

В Петербурге выявлено 224 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Петербург переместился на четвертую строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки. За последние сутки в России зафиксировано 6 852 новых случая заражения в 85 российских регионах. За сутки 188 человек скончались от коронавирусной инфекции. Всего в стране сейчас 627 646 зараженных, 8 969 погибших, выздоровело 393 352 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

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