Пикет с пластиковой ногой обернулся для петербуржца тремя сутками ареста

Трое суток без свободы, в качестве наказания за административное правонарушение, проведет житель Северной столицы, который устроил пикет на Исаакиевской площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июня, в Адмиралтейском районе. Мужчина пришел к памятнику Николаю I, повесил на строительное заграждение вокруг него баннер с текстом определенного содержания, и провел пикет с пластиковой ногой от манекена, выкрашенной золотой краской. Все происходящее нарушитель фотографировал.

Мужчина признал в суде то, что совершил данные действия, но не согласился с тем, что поступок можно расценить как проведение пикета. По словам мужчины, им был создан арт-объект. Нога же была найдена на помойке.

Октябрьский районный суд, по итогам рассмотрения дела, наказание все-таки назначил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев оштрафовали за пикеты в метро.