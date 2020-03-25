Петербуржцев оштрафовали за пикеты в метро

Поездка на метро для участников пикета оказалась дороже, чем они думали. Фото: pixabay

Поездка на метро для участников пикета оказалась дороже, чем они думали. Фото: pixabay

Всего в акции участвовало 5 человек, к административной ответственности привлекли троих.

Решение о привлечении к ответственности в виде выплаты штрафа в размере 20 тысяч рублей вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Было установлено, что Дарья Мерненко, Тимофей Гордилов и Роман Максимов нарушили часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ — организация публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении. Студентов признали виновными и оштрафовали на минимальную сумму, предусмотренную вышеупомянутой статьей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что данные молодые люди, находясь на эскалаторе станции «Горьковская», идущем вниз, демонстрировали плакаты с различными надписями, такие как: «хватит повышать» и «на 15 рублей это 33%». Такими действиями они высказались о повышении цен на проезд в общественном транспорте Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за пикет с чучелом из мусора.