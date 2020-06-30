Риск инфицирования COVID-19 связали с генетической предрасположенностью человека

Ни для кого не секрет, что в случае заражения, некоторые граждане переносят болезнь тяжелее, чем другие. Это можно объяснить с помощью генетики. Приблизительно 90% болезней в той или иной степени имеют генетическую природу. Поэтому, предрасположенность к заболеваниям, в том числе и COVID-19 может зависеть от генетических особенностей конкретного человека. И протекают разным образом болезни тоже из-за них. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на профессора Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаила Чурносова.

Профессор отметил ангиотензинпревращающий фермент (АСЕ2). Он помогает в организме поддерживать водно-солевой баланс, а также поддерживает артериальное давление на нормальном уровне. Молекулы фермента находятся почти по всему организму. И, как выяснили ученые, с помощью него коронавирус попадает в здоровые клетки.

Также, удалось установить, что заразиться коронавирусом с большей вероятностью могут люди со 2 группой крови. Не стоит и забывать, что важным фактором, способным усугубить течение болезни могут другие заболевания — ожирение, сахарный диабет и другие. Данные болезни тоже имеют генетическую природу.

Возможно, в будущем в НИУ БелГУ пройдут исследования, которые помогут доказать взаимосвязь генетической предрасположенности и инфицирования COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевший коронавирусом мужчина должен помнить о риске бесплодия.