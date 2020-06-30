Переболевший коронавирусом мужчина должен помнить о риске бесплодия

Качество спермы снижается из-за инфекции.

Коронавирус грозит мужчинам бесплодием, рассказала главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова, пишут РИА Новости. Она заявила, что россияне, которые переболели инфекцией, могут столкнуться с неожиданной для себя проблемой – ухудшением качества спермы. Оно может снизиться примерно на 38% и это при том, что даже у здоровых мужчин она не всегда удовлетворительная.

Уварова также отметила, что качество спермы хуже у тех, кто переболел в детстве свинкой. А вот насчет того, как влияет грипп или ветрянка, врач ничего сказать не смогла, так как этот вопрос не изучен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о госпитализации Аниты Цой с коронавирусом. Кружель подчеркнула, что Цой соблюдала все меры предосторожности и старалась без необходимости не выходить из дома, поэтому они не понимают, где и как она заразилась.