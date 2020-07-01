Почти 17 тысяч петербуржцев за сутки проверили на коронавирус

За последние сутки в Петербурге 16 тыс. 966 человек прошли обследование на коронавирус нового типа.

Под наблюдением врачей по состоянию на 1 июля остаются 1 тыс. 977 человек. Из них 78 размещены в обсерваторе, 972 — на самоизоляции, 927 — контактные, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

В Единую региональную информационно-справочную службу 122 по вопросам, связанным с коронавирусом поступил 541 звонок. Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 157 обращений, городская служба скорой — 45, полиция — 28.

О возвращении из-за границы на территорию России за сутки сообщили 44 человека.

Помощь волонтеров запросили 68 человек. Заявки можно оставить на горячей линии 8-800-200-34-11. С 27 марта добровольцы выполнили 21 тыс. 151 заявку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинацию от коронавируса первыми вероятно пройдут люди из группы риска — пожилые и имеющие хронические заболевания.