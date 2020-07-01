Люди, входящие в группу риска, первыми пройдут вакцинацию от коронавируса

Люди, входящие в группу риска, первыми пройдут вакцинацию от коронавируса
Вакцина нужна, чтобы вернуться к спокойной жизни. Фото: Pixabay

Но для начала нужно, чтобы она прошла все испытания.

Об этом стало известно сегодня, 1июля. Обо всем пишут РИА Новости. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что в первую очередь вакцина нужна людям из группы риска, то есть пожилым и тем, кто имеет хронические заболевания.

«С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, это наиболее правильный вариант»,

— считает Волчков.

Он рассказал, что в России проводятся испытания вакцины – добровольцами в основным выступили военнослужащие среднего возраста. Поэтому потребуются дополнительные клинические испытания, чтобы понять, эффективна ли она для пожилых и детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шойгу рассказал Путину о ходе испытаний вакцины от коронавируса. Результаты будут известны уже в конце июля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Седова из-за ДТП образовалась пробка
Обстрелявшего и избившего машину на Выборгском водителя задержали
В Петербурге поймали юного петербуржца, угнавшего байк
У студента силой отняли телефон и деньги на Кушелевской
В Петербурге открылись участки для голосования по правкам в Конституцию
В Петербурге похитителя иномарки поймали благодаря ДТП
Люди, входящие в группу риска, первыми пройдут вакцинацию от коронавируса
В Славянке плавает мертвая рыба