Люди, входящие в группу риска, первыми пройдут вакцинацию от коронавируса

Но для начала нужно, чтобы она прошла все испытания.

Об этом стало известно сегодня, 1июля. Обо всем пишут РИА Новости. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что в первую очередь вакцина нужна людям из группы риска, то есть пожилым и тем, кто имеет хронические заболевания.

«С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, это наиболее правильный вариант»,

— считает Волчков.

Он рассказал, что в России проводятся испытания вакцины – добровольцами в основным выступили военнослужащие среднего возраста. Поэтому потребуются дополнительные клинические испытания, чтобы понять, эффективна ли она для пожилых и детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шойгу рассказал Путину о ходе испытаний вакцины от коронавируса. Результаты будут известны уже в конце июля.