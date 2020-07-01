Шойгу рассказал Путину о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Результаты будут известны уже в конце июля.

Министр обороны Сергей Шойгу поговорил с президентом России Владимиром Путиным о ходе испытаний вакцины от коронавируса. Обо всем сообщает ТАСС. Он отметил, что с июня госпиталь им. Бурденко проводит испытания вакцина на добровольцах. Результате будут известны уже в конце июля. Отмечается, что среди волонтеров есть как военные, так и гражданские лица.

Напоминаем, что во всем мире ученые трудятся над созданием вакцины – только она может гарантировать защищенность от инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия готова поставить на мировой рынок вакцину от COVID-19. По словам министра, нельзя исключать возможность второй волны пандемии, и с учетом этого, Россия готова поставлять други странам противовирусные средства, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, а также тест-системы и вакцины.