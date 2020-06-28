Россия готова поставить на мировой рынок вакцину от COVID-19

По словам Мурашко, Россия с самого начала пандемии оказывает помощь зарубежным странам. Фото: kremlin.ru

По словам Мурашко, Россия с самого начала пандемии оказывает помощь зарубежным странам. Фото: kremlin.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о готовности РФ совершать поставки противовирусных препаратов, тест-систем и вакцин на мировой рынок.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Мурашко, Россия с самого начала пандемии оказывает помощь зарубежным странам, включая страны Европы, Азии и Америки, и готова продолжить это делать.

По словам министра, нельзя исключать возможность второй волны пандемии, и с учетом этого, Россия готова поставлять други странам противовирусные средства, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, а также тест-системы и вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала, сколько всего в мире разрабатывается вакцин от COVID-19. По ее словам, порядка 15 вакцин уже тестируют на людях.