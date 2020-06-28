В ВОЗ рассказали, сколько разрабатывается вакцин от COVID-19

Заместитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала, сколько всего в мире разрабатывается вакцин от COVID-19.

Она отметила, что сейчас создается около 200 вакцин от коронавируса нового типа. Их разработки находятся на различных стадиях разработки и клинических испытаний, сообщает The Indian Express. По ее словам, порядка 15 вакцин уже тестируют на людях.

Сумия Сваминатан добавил, что ВОЗ отводит на производство вакцины от COVID-19 от 12 до 18 месяцев. По ее словам, обычно разработка вакцины занимает около десяти лет.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 10081545 человек, вылечились 5458369, умерли 501298.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация против COVID-19 может начаться в России уже осенью. В случае успешного прохождения всех клинических ислледований, препарат может начать защищать россиян уже в ближайшие месяцы.