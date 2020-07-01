В Петербурге еще 262 человека заразились коронавирусом

В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Число зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 24 тыс. 469. За последние сутки в городе выявили 262 новых случая инфекции.

Выздоровели за весь период свыше 18 тыс. человек. Скончались 1 тыс. 182, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России в среду, 1 июля.

За сутки жертвами COVID-19 в городе стали 46 человек. Выздоровевшими признали 845 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Россия входит в топ-3 стран мира по числу зараженных. За последние сутки в городе выявлено 6 тыс. 556 случаев COVID-19. За весь период заболели более 654 тыс. человек. Из них 9 тыс. 536 скончались, почти 423 тыс. выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге 16 тыс. 966 человек прошли обследование на коронавирус нового типа.