За сутки в Петербурге умерли 46 человек с коронавирусом

Еще 46 человек стали жертвами коронавируса в Петербурге. С начала пандемии в городе скончались 1 тыс. 182 зараженных.

В России к 1 июля подтверждено 9 тыс. 536 смертей от коронавируса. За последние сутки зарегистрировано 216 летальных случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые смерти выявлены в 45 регионах. В Петербурге скончались 46 зараженных, в Москве — 35, в Московской области — 24, в Красноярском крае — 17, в Нижегородской области — 8, в Дагестане и Свердловской области — по 6, в Орловской области — 5, в Костромской, Тульской, Ульяновской и Иркутской областях — по 4.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудитель болезни — коронавирус нового типа. В России зарегистрировано более 654 тыс. случаев заражения и проведено более 19,8 млн лабораторных исследований на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили 262 случая коронавируса. С начала пандемии в городе заразились более 24 тыс. человек.