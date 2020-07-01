В России подтвердили 6556 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 6 тыс. 556 случаев коронавируса. Скончались 216 человек, выздоровели 10 тыс. 281.

Общее число зараженных достигло 654 тыс. 405, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на территории России в среду, 1 июля.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 83 регионах. Так, в Москве заразились 611 человек, в Московской области — 306, в Петербурге — 262, в Ханты-Мансийском автономном округе — 261, в Свердловской области — 256, в Иркутской области — 248.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 19,8 лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. За последние сутки тесты на COVID-19 сдали 289,7 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге подтвердили 262 случая заражения коронавирусом и 46 новых смертей.