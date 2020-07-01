«Зенит» назвал цвет формы на матч против «Тамбова»

Сегодня состоится матч 25-го тура Тинькофф -Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Тамбовом».
Сине-бело-голубые определились с цветом формы на предстоящую игру. «Зенит» сыграет в форме белого цвета.
«Играем в белом», — говорится в сообщении на странице в Twitter петербургского клуба.
Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Зенитом» состоится 1 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток просвистит в 17:30 мск.
Напомним, 26 июня «Зенит» обыграл «Крылья «Советом» со счетом 2:1. В матче дважды отличился Артем Дзюба, который забил оба мяча с пенальти. Встреча состоялась 26 июня на «Газпром Арене». «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков. «Тамбов» занимает 13 строчку с 24 очками. Матч обслужит бригада Михаила Вилкова.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.