Упавший на пути посторонний предмет задержал движение поездов в метро Петербурга

Упавший на пути посторонний предмет задержал движение поездов в метро Петербурга
Движение поездов по красной ветке восстановили. Фото: Baltphoto

В среду, 1 июля, в метро Петербурга на «красной ветке» произошел инцидент, который помешал движению поездов.

На пути упал посторонний предмет и сократил движения поездов.

С 12:52 из-за попадания оборудования на путь станции «Кировский завод» движение по указанной линии сократилось. Поезда едут от «Девяткино» до «Нарвской», сообщили в пресс-службе городской подземки.

Однако спустя пару минут предмет убрали и в 13:07 движение возобновилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что накануне на станции петербургского метрополитена «Гражданский проспект» произошла трагедия: там погиб местный житель. Все произошло вечером в субботу, 28 июня, на платформе станции.

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красная ветка метро поезда
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