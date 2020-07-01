Упавший на пути посторонний предмет задержал движение поездов в метро Петербурга

В среду, 1 июля, в метро Петербурга на «красной ветке» произошел инцидент, который помешал движению поездов.

На пути упал посторонний предмет и сократил движения поездов.

С 12:52 из-за попадания оборудования на путь станции «Кировский завод» движение по указанной линии сократилось. Поезда едут от «Девяткино» до «Нарвской», сообщили в пресс-службе городской подземки.

Однако спустя пару минут предмет убрали и в 13:07 движение возобновилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что накануне на станции петербургского метрополитена «Гражданский проспект» произошла трагедия: там погиб местный житель. Все произошло вечером в субботу, 28 июня, на платформе станции.