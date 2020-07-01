«Зенит» объявил состав на матч с «Тамбовом»

«Зенит» объявил состав на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

С первых минут на поле выйдут Дзюба и Малком, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Кузяев, Дзюба, Азмун, Малком.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Зенитом» состоится 1 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток просвистит в 17:30 мск.

. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков. «Тамбов» занимает 13 строчку с 24 очками. Матч обслужит бригада Михаила Вилкова.