«Зенит» объявил состав на матч с «Тамбовом»

«Зенит» объявил состав на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
С первых минут на поле выйдут Дзюба и Малком, сообщили в пресс-службе питерского клуба.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Кузяев, Дзюба, Азмун, Малком.
Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Зенитом» состоится 1 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток просвистит в 17:30 мск.
. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков. «Тамбов» занимает 13 строчку с 24 очками. Матч обслужит бригада Михаила Вилкова.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.