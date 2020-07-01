«Зенит» забил гол в ворота «Тамбова»

«Зенит» забил гол в ворота «Тамбова»
Сердар Азмун. Фото: "Зенит"

Игроки «Зенита» и «Тамбова» ушли на перерыв. Счет после первого тайма — 0:1 в пользу сине-бело-голубых.

Счет открыть удалось только в конце первого тайма — гол в ворота «Тамбова» забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун и вывел свою команду вперед.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Зенитом» проходит в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток просвистит в 17:30 мск. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков. «Тамбов» занимает 13 строчку с 24 очками. Матч обслужит бригада Михаила Вилкова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

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