«Зенит» забил гол в ворота «Тамбова»

Игроки «Зенита» и «Тамбова» ушли на перерыв. Счет после первого тайма — 0:1 в пользу сине-бело-голубых.

Счет открыть удалось только в конце первого тайма — гол в ворота «Тамбова» забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун и вывел свою команду вперед.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Зенитом» проходит в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток просвистит в 17:30 мск. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков. «Тамбов» занимает 13 строчку с 24 очками. Матч обслужит бригада Михаила Вилкова.