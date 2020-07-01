Власти Казахстана предложили ввести двухнедельный карантин

Правительство Казахстана предложило ввести в стране двухнедельный карантин с 5 июля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление)», — написал он у себя в Twitter. Он также отметил, что 2 июля после заседания МВК (межведомственной комиссии) министр здравоохранения выступит с разъяснениями.

Отметим, что число зараженных коронавирусом в Казахстане выросло до 22 308, вылечились 13 558 пациентов, умерли 188 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.