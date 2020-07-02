В Ленобласти выборы губернатора могут продлиться несколько дней

Также в регионе думают об удаленном формате проведения выборов.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что во время голосования по правкам в Конституции РФ была успешно протестирована система электронного голосования. Вполне возможно, что ее возможности используют во время губернаторских выборов.

Дрозденко не исключает, что выборы будут длиться несколько дней, чтобы избежать скопления людей на участках во время пандемии коронавируса. Напоминаем, что за пост готовы бороться пять кандидатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко подал заявку на участие в губернаторских выборах в Ленобласти. Кандидаты могли подать документы в Избирательную комиссии до 18:00 2 июля.