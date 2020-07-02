В Ленобласти выборы губернатора могут продлиться несколько дней

В Ленобласти выборы губернатора могут продлиться несколько дней
Дрозденко рассказал о предстоящих выборах. Фото: Baltphoto

Также в регионе думают об удаленном формате проведения выборов.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что во время голосования по правкам в Конституции РФ была успешно протестирована система электронного голосования. Вполне возможно, что ее возможности используют во время губернаторских выборов.

Дрозденко не исключает, что выборы будут длиться несколько дней, чтобы избежать скопления людей на участках во время пандемии коронавируса. Напоминаем, что за пост готовы бороться пять кандидатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко подал заявку на участие в губернаторских выборах в Ленобласти. Кандидаты могли подать документы в Избирательную комиссии до 18:00 2 июля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко выборы ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Кадетской линии В.О. тушат караоке-бар
На Сиреневом бульваре перевертыш: на месте спасатели
В Японии изобретают устройство для общения людей и животных
Офтальмологи рассказали, как улучшить зрение за 3 минуты в день
В Ленобласти выборы губернатора могут продлиться несколько дней
В Петербурге нашли нарушения на участке, где напали на журналиста
Холдинг «Синара» приобрел 49% «Вагонмаша»
Петербургское метро оставит сокращенное время работы