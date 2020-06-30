Дрозденко подал заявку на участие в губернаторских выборах в Ленобласти

Дрозденко подал заявку на участие в губернаторских выборах в Ленобласти
Александр Дрозденко - член политической партии "Единая Россия", возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Фото: Baltphoto

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявился на выборы главы региона, которые состоятся осенью текущего года.

Дрозденко — пятый кандидат на эту должность, его соперникам являются атаман Александр Калинин от партии «Социальная защита», выдвиженец от «Гражданской платформы» Александр Гамбитов, председатель комиссии областного Законодательного собрания Андрей Лебедев от ЛДПР и глава юридического департамента «Объединенной юридической коллегии» Валерий Шинкаренко, выдвинутый партией «Родина».

Кандидаты могут подать документы в Избирательную комиссии до 18:00 2 июля, сообщает пресс-службе правительства Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поделился достижениями региона в сфере здравоохранения.

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