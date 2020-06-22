Дрозденко рассказал о достижениях здравоохранения Ленобласти

В Ленинградской области накануне отметили День медицинского работника. Губернатор Александр Дрозденко поздравил медиков с профессиональным праздником и вспомнил о достижениях здравоохранения.

«Всей Ленобластью благодарим и поздравляем почти 20 тыс. медицинских работников региона», — сказал он.

По словам Дрозденко, за четыре года в Ленинградской области ввели 33 фельдшерско-акушерских пункта, три амбулатории, четыре поликлиники и один перинатальный центр. Капитальный ремонт выполнили на 175 объектах здравоохранения.

Для медицинских учреждений приобретено 320 единиц высокотехнологичного оборудования, 198 единиц медицинского транспорта и 48 передвижных амбулаторий. В 2020 году на оснащение учреждений направили 3,3 млрд рублей.

На данный момент в Ленобласти ведется строительство шести новых объектов здравоохранения. Еще 14 находятся в проектировании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медработникам Ленинградской области, работающим с коронавирусом, вручили государственные награды от имени президента России Владимира Путина и Роспотребнадзора.