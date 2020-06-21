Ленинградские медики получили госнаграды за борьбу с COVID-19

Ленинградские медики получили госнаграды за борьбу с COVID-19
Награды вручались за подвиги в профессиональной деятельности за борьбу с коронавирусной инфекцией. Фото: Pixabay

В Ленинградской области медикам вручили государственные награды от президента Владимира Путина и Роспотребнадзора.

Как сообщили в областном правительстве, награды вручались за подвиги в профессиональной деятельности за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Так, орденом Пирогова награждена Любовь Молодцова, заведующая терапевтическим отделением стационара Киришской клинической межрайонной больницы. Орденом Луки Крымского удостоена Юлия Тюрина, старшая медсестра операционного блока Киришской больницы.

Кроме того, награды также выдавал региональный Роспотребнадзор. Орденом Пирогова награждены Наталья Валентиновна Валдайцева, Мария Борисовна Коряк, Татьяна Михайловна Кузьмина и Анастасия Игоревна Кузьмина. Орден Луки Крымского вручили фельдшеру-лаборанту Елене Горюновой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге более 100 врачей получили награды от Путина.

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