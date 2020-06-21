В Петербурге более 100 врачей получили награды от Путина

Российский лидер Владимир Путин наградил орденами и медалями более 100 врачей Санкт-Петербурга.

Как сообщили на сайте Кремля, медицинских работников Северной столицы наградили за вклад в борьбу с распространением новой инфекции Covid-19.

Орден Пирогова получил 91 петербургский медработник, а медаль Луки Крымского — 30. Еще одного врача из Ленобласти наградили орденом, второго — медалью.

Звание героя труда присвоили главному врачу Городской Покровской больницы Марине Бахолдиной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских врачей поздравил с профессиональным праздником губернатор города. Александр Беглов поблагодарил врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.