Беглов поздравил петербуржцев с Днем медработника

Беглов поздравил петербуржцев с Днем медработника
По словам Александра Беглова, эпидемию коронавируса петербургские врачи встретили единым фронтом, не жалея ни сил, ни собственного здоровья. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем медицинского работника. Он отметил, что правительство делает все для надежного обеспечения их работы и достойной оплаты труда.

В своем поздравлении градоначальник подчеркнул, что Северная столица сыграла важнейшую роль в развитии отечественной системы здравоохранения. В городе практиковали выдающиеся врачи, была создана первая в России детская больница.

Глава Петербурга также поблагодарил врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. И добавил, что для большинства из них медицина вялятся настоящим призванием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге до конца года откроют девять школ и 22 детсада. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор города отметил, что эти объекты будут сданы досрочно.

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