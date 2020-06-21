Беглов поздравил петербуржцев с Днем медработника

По словам Александра Беглова, эпидемию коронавируса петербургские врачи встретили единым фронтом, не жалея ни сил, ни собственного здоровья. Фото: gov.spb.ru

По словам Александра Беглова, эпидемию коронавируса петербургские врачи встретили единым фронтом, не жалея ни сил, ни собственного здоровья. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем медицинского работника. Он отметил, что правительство делает все для надежного обеспечения их работы и достойной оплаты труда.

В своем поздравлении градоначальник подчеркнул, что Северная столица сыграла важнейшую роль в развитии отечественной системы здравоохранения. В городе практиковали выдающиеся врачи, была создана первая в России детская больница.

Глава Петербурга также поблагодарил врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. И добавил, что для большинства из них медицина вялятся настоящим призванием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге до конца года откроют девять школ и 22 детсада. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор города отметил, что эти объекты будут сданы досрочно.