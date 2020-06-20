В Петербурге до конца года откроют девять школ и 22 детсада

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что до конца 2020 года в городе планируется открыть девять новых школ и 22 детсада.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он отметил, что эти объекты будут сданы досрочно.

«Нам удалось переломить ситуацию: теперь объекты сдаются не с опозданием, а с опережением сроков», — отметил он.

Новые школы смогут принять 6 909 учеников, а детсады 3 458 малышей. В школах смогут обучаться дети с тяжелыми нарушениями речи и с инвалидностью. Учебные заведения оборудованы бассейнами и спортивными залами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил подготовить и ввести в эксплуатацию все школы к началу нового учебного года, 1 сентября. На заседании городского правительства он отметил, что к началу сентября в Петербурге должны завершиться все плановые ремонтные работы.