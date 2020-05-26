Беглов: все новые школы должны открыть к 1 сентября

Беглов: все новые школы должны открыть к 1 сентября
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил подготовить и ввести в эксплуатацию все школы к началу нового учебного года, 1 сентября.

Градоначальник заявил во вторник, 26 мая, на заседании городского правительства, что к началу сентября в Петербурге должны завершиться все плановые ремонтные работы, а новые образовательные учреждения должныть быть оснащены всем необходимым.

По словам Беглова, из-за введенных в городе ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, время на выполнение работ сократилось, однако, несмотря на это, учебный год должен начаться в сроки.

Также губернатор заявил, что с июня он приступит к рабочим поездкам в достраивающиеся школы и другие социальные объекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поручил выдать все продуктовые наборы школьникам Петербурга до конца мая.

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