Беглов поручил выдать все продуктовые наборы школьникам Петербурга до конца мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выдать школьникам и детсадовцам все положенные продуктовые наборы за последний месяц.
Учащимся общеобразовательных учреждений сухпайки выдадут до конца мая, детям, которые ходят в детские сады, — до 10 июня. Соответствующее распоряжение градоначальник отдал на заседании городского правительства. Также в ходе выступления Беглов отметил, что решение по открытию детских садов примет в конце мая, когда прояснится эпидемиологическая обстановка.
Глава Северной столицы также поручил властям организовать «большой хороший праздник» для выпускников, который смягчил бы огорчение от последнего звонка, проведенного в самоизоляции.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родителям петербургских школьников предложили оценить качество дистанционного образования.