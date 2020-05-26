Беглов поручил выдать все продуктовые наборы школьникам Петербурга до конца мая

Губернатор подчеркнул, что сейчас важно думать о предстоящем учебном году, чтобы учесть в риски работы в условиях пандемии коронавируса. Необходимо выполнить все ремонтные работы и должны образом оснастить школы оборудованием. Фото: gov.spb.ru

Губернатор подчеркнул, что сейчас важно думать о предстоящем учебном году, чтобы учесть в риски работы в условиях пандемии коронавируса. Необходимо выполнить все ремонтные работы и должны образом оснастить школы оборудованием. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выдать школьникам и детсадовцам все положенные продуктовые наборы за последний месяц.

Учащимся общеобразовательных учреждений сухпайки выдадут до конца мая, детям, которые ходят в детские сады, — до 10 июня. Соответствующее распоряжение градоначальник отдал на заседании городского правительства. Также в ходе выступления Беглов отметил, что решение по открытию детских садов примет в конце мая, когда прояснится эпидемиологическая обстановка.

Глава Северной столицы также поручил властям организовать «большой хороший праздник» для выпускников, который смягчил бы огорчение от последнего звонка, проведенного в самоизоляции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родителям петербургских школьников предложили оценить качество дистанционного образования.