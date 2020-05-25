Петербургские родители могут оценить дистанционное обучение школьников

Родители школьников, которые перешли на дистанционное обучение, могут принять участие в электронном голосовании для оценки качества учебного процесса из дома.

В понедельник, 25 мая, в Петербурге началось электронное голосование с использование учетных записей в Единой Системе Идентификации и Аутентификации (ЕСИА).

Родители смогут оценить дистанционное обучение детей с 10.00 до 14.00 часов на сайте golos.gov.spb.ru с 10.00 до 14.00 часов 25 мая. Среди предложенных вопросов, на которые предлагается ответить, есть: «Какие сложности возникали у детей в ходе дистанционного обучения?» и «Каковы положительные черты дистанционного обучения на Ваш взгляд?».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России опровергли слухи о замене очного образования дистанционным. Глава государства назвал такие сообщения откровенной провокацией.