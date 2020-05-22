В России опровергли слухи о замене очного образования дистанционным

В России опровергли слухи о замене очного образования дистанционным
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что в скором времени на замену очного обучения в России придет дистанционное.

Как сообщает ТАСС, глава государства назвал такие сообщения откровенной провокацией. По его словам, в текущей ситуации при дистанционном обучении возник ряд сложностей для обучающихся. Путин заявил, что сейчас необходимо проделать работу по проверке всех результатов, а в новом учебном году необходимо провести контроль знаний школьников и студентов.

Президент также заявил на совещании о ситуации в образовании в условиях коронавируса, что опыт получения дистанционного образования обязательно пригодится в будущем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ.

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