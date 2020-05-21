Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.

Обо всем стало известно в четверг, 21 мая. Президент подчеркнул, что ЕГЭ будет обязательным только для тех выпускников, которые планируют поступать в этом году в вузы.

На совещании по ситуации в сфере образования президент рассказал, что школы должны помочь выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Также известно, что задания, которые будущие выпускники будут решать на ЕГЭ в этом году, не будут упрощать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как петербургские школьники отметят последний звонок. В школе попробуют создать искренний и трогательный праздник в онлайн-формате.

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