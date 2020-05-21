Стало известно, как петербургские школьники отметят последний звонок

В школе попробуют создать искренний и трогательный праздник в онлайн-формате. Фото: pixabay

В школе попробуют создать искренний и трогательный праздник в онлайн-формате. Фото: pixabay

В Северной столице последний звонок может пройти в нестандартном формате из-за ограничений, введенных на фоне пандемии Covid-19. Такое заявление сделала замдиректора по воспитательной работе Президентского физико-математического лицея №239 Любовь Сердакова.

По ее словам, 29 мая в лицее проведут «День открытых окон». В рамках мероприятия выпускники, их родители и учителя соберутся на онлайн-площадке, чтобы поздравить друг друга.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» педагог рассказала, что подростки подготовят видеоролики, в которых расскажут о времени, проведенном в стенах школы, и о своем классе. Учителя будут петь песни и выступать с праздничными речами.

В школе попробуют создать искренний и трогательный праздник в онлайн-формате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Совфеде предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция».