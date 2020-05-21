В Совфеде предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»

Изменения могут затронуть закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Фото: unsplash.com

Изменения могут затронуть закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Фото: unsplash.com

В Совете Федерации предложили закрепить в законе понятию самоизоляции, а также предусмотреть порядок установления такого режима.

Обо всем стало известно в четверг, 21 мая. По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, соответствующие поправки могут внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Как сообщили РИА Новости, она также отметила, что необходимо установить определенные правила, понятные, взвешенные и максимально учитывающие все интересы.

Напомним, режим самоизоляции был введен в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Граждан просили не выходить из дома без необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о возможном росте смертности от рака. Об этом предупредил онколог.