Онколог предупредил о возможном росте смертности от рака

Откладывать визит в больницу, если вдруг появились проблемы, не нужно. Фото: pixabay

Откладывать визит в больницу, если вдруг появились проблемы, не нужно. Фото: pixabay

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост числа больных раком в России. Они отметили, что ситуацию осложнил коронавирус.

Так, больше половины медсотрудников (52%) заметили ухудшение доступности медпомощи в стране в период пандемии инфекции Covid-19.

Как сообщили «Известия», по словам врачей, сейчас сотрудники медучреждений перегружены, в стране происходит массовое перепрофилирование лечебных учреждений.

Кроме того, приостановлен прием плановых пациентов. В связи с этим существенно снизилось и выявление онкологических заболеваний на ранней стадии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории РФ за сутки выявили почти девять тысяч новых зараженных коронавирусом нового типа. В стране ежедневно сдают тесты на Covid-19.