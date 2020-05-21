Онколог предупредил о возможном росте смертности от рака

Онколог предупредил о возможном росте смертности от рака
Откладывать визит в больницу, если вдруг появились проблемы, не нужно. Фото: pixabay

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост числа больных раком в России. Они отметили, что ситуацию осложнил коронавирус.

Так, больше половины медсотрудников (52%) заметили ухудшение доступности медпомощи в стране в период пандемии инфекции Covid-19.

Как сообщили «Известия», по словам врачей, сейчас сотрудники медучреждений перегружены, в стране происходит массовое перепрофилирование лечебных учреждений.

Кроме того, приостановлен прием плановых пациентов. В связи с этим существенно снизилось и выявление онкологических заболеваний на ранней стадии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории РФ за сутки выявили почти девять тысяч новых зараженных коронавирусом нового типа. В стране ежедневно сдают тесты на Covid-19.

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