В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых зараженных коронавирусом

В России ежедневно проводят тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 8 тыс. 849 новых случаев заболевания Covid-19.

Обо всем стало известно сегодня, 21 мая. Как сообщили в Оперштате по борьбе с коронавирусом нового типа, накануне в стране выявили 8 тыс. 764 новых случаев инфицирования.

При этом количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших и составило 9 тыс. 262.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выписали 7 тысяч выздоровевших от COVID-19. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека.